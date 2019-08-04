سلاح الجو الليبى يقصف رتلًا "داعشيًا" على مشارف مصراتة

قالت شعبة الإعلام الحربي الليبي، إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت رتلًا داعشيًا عند خروجه من مدينة مصراته؛ وتحديدًا في منطقة بوقرين.



وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الرتل ضم عدد من مليشيات طرابلس، وأفرادًا من مجالس شورى "بنغازي، درنه، إجدابيا" المتحالفة مع تنظيم داعش الإرهابي.



وهذه ثاني مرّة تقصف فيها قوات الجيش مناطق وأهداف تابعة لمدينة مصراتة، منذ بدء العملية العسكرية في العاصمة طرابلس يوم 4 أبريل الماضي، إذ نفذّت قبل أسبوع ضربات جوية استهدفت فيها الكلية الجوية في مصراتة.



وتعتبر مدينة مصراتة ( 200 كم شرق طرابلس)، معقل أقوى الكتائب المسلحة المناهضة للجيش الليبي وعمود قوات حكومة الوفاق، وقد لعبت دورا كبيرا وحاسما في تأخير بسط سيطرة قوات الجيش على العاصمة طرابلس وتحريرها من المليشيات المسلّحة، بعدما أرسلت آلاف المقاتلين للمشاركة في القتال، وصدّ تقدّم الجيش نحو وسط العاصمة.