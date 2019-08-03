منهم "المساكني".. تمديد عقود 3 لاعبين بالنجم الساحلي التونسي

مددت إدارة النجم الساحلي اليوم السبت، عقد ثلاثة من نجوم الفريق وهم إيهاب المساكني الذي أمضى عقدًا جديدًا يمتد حتى 2021، وصدام بن عزيزة وزياد بوغطاس الذين مددا عقديهما إلى 2022.



وكان المساكني قاب قوسين من الانتقال إلى الدوري القطري قبل أن ينجح رئيس النادي رضا شرف الدين في إقناعه بمواصلة المشوار مع فريق جوهرة الساحل، خصوصا بعد المردود المتميز الذي قدمه الموسم الماضي.



من جهة أخرى استأنف رامي البدوي التمارين مع النجم الساحلي؛ ليعزز صفوفه في الموسم الجديد بعد أن انتهت فترة إعارته إلى نادي فيحاء السعودي.



وتأخر البدوي في الالتحاق بتدريبات فريق جوهرة الساحل بسبب مشاركته مع المنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا مصر 2019، حيث منحه الجهاز الفني راحة استثنائية لاستعادة الأنفاس.