حجاج بريطانيون يصلون من لندن إلى المدينة المنورة على الدراجات

بعد رحلةٍ طويلة وشاقة استمرت شهرين، وصل عدد من الحجاج البريطانيين إلى المدينة المنورة قادمين من لندن على الدرجات الهوائية، وذلك بعد أن مروا بـ17 دولة للوصول إلى المملكة.



وفي لقاء تليفزيوني مع قناة "العربية"، أوضح قائد فريق الحجاج "طاهر حسن أختر" أن الرحلة برغم صعوبتها تظل من أروع الرحلات التي قاموا بها، واصفًا إياها بأنها رحلة روحانية جميلة جدًا.



وعن صعوبات الرحلة، قال "أختر" الذي ظهر مرتديًا زيًا رياضيًا وخوذة دراجة هوائية، أنهم عانوا كثيرًا من تقلبات الطقس والمطر والعواصف والرطوبة ونقص الأكسجين، إضافةً إلى الطرق الصعبة والحيوانات والأفاعي".



