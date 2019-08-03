صور.. رولا سعد بياعة شوكولاتة في "دكان شلاطة"

أنهى المخرج السينمائي إيهاب عبداللطيف تصوير أحدث الكليبات الغنائية للمطربة اللبنانية رولا سعد بعنوان "دكان شلاطة".



وتقدم الأغنية باللهجة المصرية وتنتمي إلى نوعية المقسوم الشعبي، وهي من كلمات فضل الراوي وألحان بينو وتوزيع رامي.



وتقول كلماتها: ماشية تاتا تاتا.. جايبة حاجة ساقعة.. وفي إيدي الشوكولاتة.



وأعرب "عبداللطيف" عن سعادته بالتعاون الثاني مع نجمة لبنان رولا سعد بعد إخراجه كليب "اتقدم يا فرعون" دعمًا منها للمنتخب المصري في البطولة الإفريقية والتي أقيمت الشهر الماضي بالقاهرة.



وصرح بأنه جهز ديكور خاص لحارة شعبية ذات ألوان مبهجة داخل ستوديو العدل جروب بضواحي الهرم ليتم تصوير الكليب بها والذي من المقرر عرضه على جميع القنوات الموسيقية خلال عيد الاضحى المبارك.



وأضاف أن "رولا" تجسد شخصية فتاة من حارة شعبية، تعول مجموعة من الأطفال لذلك تقرر العمل في دكان شلاطة والذي يمدها بالمشروبات الغازية والشوكولاتة لتبيعها داخل أتوبيسات النقل العام لترطيب الجسم وتقليل عطش الناس في الحر.



يذكر أن المخرج إيهاب عبداللطيف قد أنهى مؤخرًا تصوير أحدث أفلامه السينمائية بعنوان "دفع رباعي" والذي ينتظر عرضه في أكتوبر المقبل.