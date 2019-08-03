القوة الناعمة لدار الكتب فى ندوة بـ"معسكر إعداد القادة"

فى إطار الجهود المستمرة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور هشام عزمي في مواجهة الفكر المتطرف، يشارك الدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، في نموذج محاكاة معسكر إعداد القادة بحلوان الذي تقيمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة مدينة السادات من خلال ندوة ثقافية بعنوان "القوة الناعمة ودورها فى تعميق الانتماء"، تنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين القادم الموافق 5 أغسطس الجاري.



ويستهدف من خلالها تعريف شباب جامعة مدينة السادات بالجهود التى تبذلها الهيئة ضمن هيئات وزارة الثقافة والخدمات التى تقدمها للشباب وللجمهور العام، وأهمية مشاركة الشباب فى المشروعات الثقافية ومساهمتهم في إنتاج الصناعات الثقافية.



كما تتناول الندوة وسائل تسليح الشباب بأدوات القوة الناعمة لتمكينهم من مواجهة الأعمال الإرهابية فكريًا بالتوازي مع المواجهة المسلحة التي يقوم بها جيش مصر العظيم، حيث تعد المشاركة الإيجابية للشباب وتصويب الأفكار المتطرفة لدى من حولهم بمجتمعاتهم المحلية والافتراضية خط دفاع اجتماعي.



يذكر أن هذه الندوة تأتى ضمن الخدمات الثقافية التي تقدمها الهيئة لمواكبة استراتيجية الدولة التي تجسدت خلال الأسبوع الماضي بأعمال مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية وحضور رئيس الجمهورية، والتي يستمد منها استراتيجية وزارة الثقافة تجاه الشباب باعتبارهم قادة المستقبل واستمرارا للسعي نحو تحفيز طاقاتهم الإبداعية وتعظيم الاستفادة من مواهبهم الفنية، وتنمية معارفهم العامة، وتحصينهم ثقافيًا.