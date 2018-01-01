الزمالك يحصل على توقيع لاعب دجلة

حصل مجلس إدارة نادي الزمالك على توقيع محمد عبد العاطي لاعب فريق وادي دجلة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها أمير مرتضى منصور مع اللاعب خلال الأيام الماضية.



وينتظر الزمالك حسم الصفقة بشكل رسمي عقب الاتفاق مع دجلة على كافة التفاصيل حول انتقال اللاعب للقلعة البيضاء.



جدير بالذكر أن عبد العاطي شارك مع دجلة في 24 مباراة هذا الموسم صنع هدفين ولم يسجل أي هدف.