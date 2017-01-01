شاهد.. عناق حار بين بيريز ورونالدو ينهي الخلافات بين الثنائي

حضر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لحفل صحيفة الماركا التي منحت جائزة أسطورة الصحيفة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي ونجم ريال مدريد السابق.



وشهد الحفل عناق حار بين بيريز ورونالدو على هامش تكريم اللاعب البرتغالي وسط تصفيق حار من الجمهور ووجه رونالدو الشكر لرئيس الملكي على قدومه.



ويبدو أن الاحتفالية كانت فرصة كبيرة لتصفية الأجواء بين بيريز ورونالدو الذي أعرب عن صعوبة قرار الرحيل عن ريال مدريد وافتقاده للملكي.