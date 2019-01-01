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عالم

الأردن يؤكد أهمية تعزيز آفاق التعاون مع سوريا فى المجالات كافة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
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أكد رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، أهمية تعزيز آفاق التعاون الأردني السوري في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن ما يجمع عمّان بدمشق من روابط يحفز على حث الخطى نحو مزيد من التعاون خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس مجلس النواب الأردني، القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان أيمن علوش، بمناسبة انتهاء مهام عمله قائمًا بأعمال سفارة بلاده في المملكة.

وأوضح الطراونة أن الأردن وسوريا تربطهما علاقات تاريخية، مشيرًا إلى وجوب العمل على تذليل العقبات في برلمانيّ البلدين، خدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، ولمصالح الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أهمية إدامة التنسيق العربي البرلماني المشترك خدمة لقضايا ومصلحة شعوب المنطقة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

من جهته، ثمن علوش المواقف الأردنية تجاه سوريا، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن الأردن وسوريا واجها تحديات وضغوطات كبيرة، وبفضل وعي وحكمة قيادة البلدين تم تجاوزها، مؤكدًا أن الآفاق متاحة لتعاون وثيق بين البلدين.
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