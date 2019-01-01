رمضان صبحى: سنقاتل للتتويج بدورى أبطال أفريقيا

أكد رمضان صبحي، لاعب وسط الأهلي، أن لاعبي فريقه سيقاتلون للتتويج بدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، وإعادة اللقب للقلعة الحمراء، وذلك عقب الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



واحتفل الأهلي بتتويجه بلقب الدوري المصري للمرة رقم 41 في تاريخه، بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدف دون رد في المباراة الختامية للمسابقة، مساء الأحد، على ملعب "برج العرب".



وأنهى الأهلي المسابقة في الصدارة منفردا برصيد 80 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الزمالك (الوصيف)، بعد أن كان الأخير متقدما في فارق النقاط أغلب فترات الموسم.



وقال رمضان صبحي، في تصريحات تلفزيونية بعد الفوز في مباراة القمة أمام الزمالك: "الأهلي دائمًا يعرف كيف يفوز بالمباريات الكبيرة ويحسمها لصالحه، إن شاء الله نعد جماهير الأهلي بمزيد من البطولات في الفترة المقبلة".



وأضاف: "عدت للنادي الأهلي عندما احتاجني الفريق ووجدت أنني قادرًا على العودة وإحداث الفارق، حققنا لقب الدوري وكان هذا أحد الأهداف، لكن بطولة أفريقيا يجب أن نركز من أجل أن تعود من جديد بعد غياب للنادي الأهلي، سنحارب من أجل اللقب".



وأكمل: "بعد خسارة الفريق أمام صنداونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، بخماسية والخروج بطريقة غير لائقة، كان الأمر صعبا علينا، لكن نجحنا في تجاوز كل الأمور في الدوري وفزنا باللقب".



واختتم: "سأكون مع الأهلي لموسم جديد، أتمنى التتويج ببطولات أخرى، لا يمكن الحديث عن أي أمر يخص الاحتراف مجددا، هناك أهداف يجب أن نركز فيها لكي نحققها للأهلي وجماهيره في الفترة المقبلة".



وانضم رمضان للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من هدرسفيلد الإنجليزي مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، وقدم أداء مميزا ما دفع إدارة بطل مصري لتجديد إعارته لموسم جديد.