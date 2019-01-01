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محافظات

والد محمد الننى يكشف تفاصيل العثور على جثة داخل فيلا العائلة بالغربية

السبت 27/يوليه/2019 - 01:18 ص
والد محمد الننى يكشف
والد محمد الننى يكشف تفاصيل العثور على جثة داخل فيلا العائلة بالغربية
الغربية - حسام فوزي جبر وشريف عبد الغنى
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أكد ناصر النني، نجم بلدية المحلة السابق، ووالد محمد النني، لاعب منتخب مصر ونادى الأرسنال الإنجليزى، أن الفيلا التى وُجد بها الجثة، تحت الإنشاء وبها مواد خام كثيرة، ولا يوجد بها أحد على الإطلاق، لافتًا إلى أن الجثة التي وجدها في الفيلا هي لبائع متجول، وحاول سرقة كابلات نحاسية من داخل الفيلا منذ 5 أيام وخلال محاولته السرقة صُعق بالكهرباء، فلقي حتفه على الفور.

وأضاف "الننى" فى تصريح لـ"الدستور"، أنه دخل الفيلا الواقعة بدائرة قسم أول المحلة؛ لإلقاء نظرة عليها كعادته، حيث أكد أنه يزورها أسبوعيًا تقريبًا؛ وذلك تمهيدًا لاستكمال باقي أعمال التشطيب التى توقفت منذة فترة بسبب كأس الأمم الإفريقية وانشغاله بمتابعته فى الاستاد، ففوجئ بوجود الجثة ملقاة على الأرض، مؤكدً أنه من قام على الفور بالاتصال بالشرطة، والإبلاغ عن الواقعة.

وكانت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية، قد أكدت أن الجثة التى عُثر عليها داخل فيلا مملوكة لمحمد النني، لاعب المنتخب الوطني والمحترف بالدوري الإنجليزي، لشخص بائع متجول "سريح" حاول سرقة كابلات نحاسية من داخل الفيلا فمات صعقا بالكهرباء، وتم التحفظ عليها ونقلها إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وأضافت المصادر، أنه لا يوجد شبه جنائية فى الحادث كما بينت كاميرات المراقبة بمحيط موقع فيلا "النني" وكشفت عن وجود علامات صعق كهربائي فى أجزاء متفرقة من الجثة والتى تعرضت للتحلل والتعفن عقب وفاته خلال 5 أيام، حسب ما رصد فى المعاينة الأولية للنيابة العامة.

وكان المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، المستشار ياسين زغلول، قد قرر تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة والأدلة الجنائية تحت إشراف المستشار أحمد السعيد عمر، وبرئاسة المستشار محمود عويس، مدير نيابة أول المحلة، لمعاينة موقع العثور على جثة مجهولة الهوية داخل فيلا "النني".

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة العميد حسام الخشن يفيد بورود بلاغ من الكابتن ناصر النني، مدرب كرة القدم والد اللاعب محمد النني، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض شبه متعفنة بفيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم أول المحلة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائي، للتأكد من هوية الجثة وسماع أقوال الجيران وشهود العيان المحيطين وقامت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والمقدم هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة، قد تابعت تطورات الحادث وبالانتقال الى مكان الحادث ومعاينة موقع العثور على الجثة للتأكد من وجود شبهة الجنائية فى الحادث من عدمه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها.
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