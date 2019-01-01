بالصور.. "حماقى" يُشعل أولى حفلاته بالساحل الشمالى

أحيا الميجا ستار محمد حماقي، حفلا غنائيا ضخما، على شاطئ vibes نهارا داخل بو ايلاند بالساحل الشمالي بحضور الآلاف من محبيه، ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية حتى غروب الشمس.



وحمل الحفل لافتة كامل العدد حيث تخطي الحضور اضعاف الطاقة الاستيعابية المكان والتي تقدر ب ٥ آلاف من الشباب من مختلف الأعمار.



وحضر "حماقي" بصحبة مدير أعماله حمدي بدر، وسط حراسة مشددة وكان في استقبالهما الـ dj العالمي ياسر الحريري المنظم لحفلات vibes، وبمحرد صعوده على خشبة المسرح مرددا أغنية "نفسي أبقى جنبه" تعالت صيحات وهتافات الإعجاب التي لم تنقطع حتى انتهاء الحفل.



وقدم "حماقي" العديد من أغانيه المميزة منها "كل يوم من ده"، "يزلزل"، "صور"، "ليلي "، "من البداية"، "راضيني" و"يا ستار" واعمل ايه"، بالإضافة إلى "ما بلاش" وغيرها ممن تسابق الجمهور في ترديد كلماتها.



وأقيم الحفل بمواصفات لايف عالمية من حيث إبهار الإضاءة والمؤثرات البصرية النهارية والليلية لوليد الحريري، بالإضافة إلى مسرح مميز لـ تامر فوزي تماشي مع أجواء الشاطئ نهارا.



وتخلل الحفل كلمة تهنئة لحماقي لفوز الاهلي بالدوري المصري بالإضافة الى كلمة شكر لنادي الزمالك علي بطولة أفريقيا.



كما حرص "حماقي" على مشاركة جمهور الحفل تصوير أغنية "عامل أيه حبيبي يا غالي" من ألبومه الجديد "كل يوم من ده" لطرحها كفيديو كليب وسط المزيد من تفاعل الجمهور.



وكان ضمن الحضور الإعلامي ممدوح موسى وكابتن محمد طلعت وحرمه الاستايلست لطيفة وشريف فاشور.