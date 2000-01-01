ريهام سعيد تعود للشاشة "دون أذنين ونصف أنف"

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عن عودتها مجددًا إلى شاشات التليفزيون عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوها "انستجرام".



وأشارت "سعيد" إلى أنها ستعود إلى تقديم برنامجها "صبايا" عبر شاشة فضائية "الحياة"، بداية من يوم الأحد المقبل، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من شهر.



وعن حالتها الصحية شاركت عبر حسابها على موقع "انستجرام" صورة لها، وعلقت عليها: "مش مصدقة أني راجعة شغلي صحيح من غير ودان ونصف أنف بس ألف حمد وشكر.. صبايا الأحد القادم على قناة الحياة.. وحشتوني".



وكانت ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، نشرت صورة لها في مطلع شهر يوليو الجاري، بعد أنباء خضوعها لعملية جراحية في وجهها، وإصابتها ببكتيريا مميتة في منطقة الوجه.



وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: "لأصحابي اللي عايزين يطمنوا أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موقعش، ومش هيقع، أرجو الدعاء"، وحذر الأطباء من أن البكتيريا قد تصل للمخ وتؤدي للوفاة إذا لم يتم مواجهتها مبكرا.