فى خدمتك.. خطوات التحاق ذوى الإعاقة بالتعليم الفنى قبل الجامعى

كشفت بوابة الحكومة المصرية عن خطوات التحاق المعاقين بالتعليم العام بكافة مراحل التعليم قبل الجامعي ورياض الأطفال، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:



المستندات المطلوبة

- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- عدد (3) صورة شخصية حديثة للطفل.

- استمارة (2) صحة مدرسية أو البطاقة الصحية للطفل.

- مقياس ذكاء (مقياس ستانفورد).

- مقياس السمع.

- تؤدى الخدمات بدون رسوم.



شروط الحصول على الخدمة

- يبدأ بالمرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي ورياض الأطفال.

- ألا تكون إعاقة مزدوجة.

- ألا تقل درجة ذكاء الطفل عن 52 درجة باستخدام مقياس ستانفورد.

- ألا يزيد مقياس السمع عن 79 ديسيبل.