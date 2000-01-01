فى خدمتك.. خطوات التحاق ذوى الإعاقة بالتعليم الفنى قبل الجامعى
الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:31 ص
مرام سعيدطباعة
كشفت بوابة الحكومة المصرية عن خطوات التحاق المعاقين بالتعليم العام بكافة مراحل التعليم قبل الجامعي ورياض الأطفال، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:
المستندات المطلوبة
- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
- عدد (3) صورة شخصية حديثة للطفل.
- استمارة (2) صحة مدرسية أو البطاقة الصحية للطفل.
- مقياس ذكاء (مقياس ستانفورد).
- مقياس السمع.
- تؤدى الخدمات بدون رسوم.
شروط الحصول على الخدمة
- يبدأ بالمرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي ورياض الأطفال.
- ألا تكون إعاقة مزدوجة.
- ألا تقل درجة ذكاء الطفل عن 52 درجة باستخدام مقياس ستانفورد.
- ألا يزيد مقياس السمع عن 79 ديسيبل.
المستندات المطلوبة
- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
- عدد (3) صورة شخصية حديثة للطفل.
- استمارة (2) صحة مدرسية أو البطاقة الصحية للطفل.
- مقياس ذكاء (مقياس ستانفورد).
- مقياس السمع.
- تؤدى الخدمات بدون رسوم.
شروط الحصول على الخدمة
- يبدأ بالمرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي ورياض الأطفال.
- ألا تكون إعاقة مزدوجة.
- ألا تقل درجة ذكاء الطفل عن 52 درجة باستخدام مقياس ستانفورد.
- ألا يزيد مقياس السمع عن 79 ديسيبل.