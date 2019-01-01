الخولي: إقامة مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية يؤكد قدرة الدولة على الإنجاز

قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مؤتمرات الشباب تساهم في استمرار التواصل بين القيادات التنفيذية في البلاد والشباب المصري، كما أنها تعطي رسائل باحتضان الدولة للشباب وأن الأمل سواء في الحاضر والمستقبل للشباب، لافتًا إلى أن مؤتمرات الشباب تحولت إلى منصة هامة للحكومة لعرض رؤيتها حول كافة التحديات والقضايا واستراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة وليست منصة تواصل مع الشباب فقط.



وأضاف "الخولي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك عبقرية في اختيار مكان إقامة المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يعد تأكيدا واضحاعلى الإرادة المصرية في القدرة على إنجاز العاصمة الجديدة في وقت وجيز، والتأكيد على قدرة الشعب المصري في إنجاز الصعاب التي يواجهها؛ لأن العاصمة الإدارية هي قفزة كبيرة نحو تحول مصر إلى الرقي المجتمعي.



وتابع: أن الملمح الآخر بالمؤتمر هو إقامة مؤتمر للمانحين لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" على هامش المؤتمر باعتبارها جزء من فكرة العدالة الاجتماعية التي طالما طالب بها الشعب المصري بعد معاناته خلال عقود طويلة من الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى تحمل القرارات الاقتصادية الصعبة خلال السنوات الأخيرة، حتى لا تحتاج مصر إلى أي مساعدات خارجية اقتصادية وبناء دولة قوية.