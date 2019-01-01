الخميس 18 يوليه 2019 الموافق 15 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

مصر

صور.. السيسي يستقبل نظيره الجزائري بقصر الاتحادية

الخميس 18/يوليه/2019 - 04:39 م
السيسي
السيسي
الدستور
طباعة
ads
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، عبدالقادر بن صالح، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وفي بداية اللقاء، رحب الرئيس بأخيه الجزائري ضيفًا كريمًا على مصر، وذلك في أول زيارة له إلى الخارج، مثمنًا المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

وأشار إلى حرص مصر على الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

من جانبه، أكد الرئيس الجزائري اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدًا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، والتي أفضت إلى استعادتها دورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات مستقبلية إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

وتوجه الرئيس بن صالح بالتهنئة إلى مصر قيادةً وشعبًا على النجاح المبهر في استضافة وتنظيم بطولة الأمم الإفريقية على كل المستويات، معربًا عن شكره وامتنانه لروح الأخوة الطيبة وكرم الضيافة والترحاب الذي حظي به المشجعون الجزائريون منذ وصولهم إلى مصر لمؤازرة منتخبهم الوطني، فضلًا عن التسهيلات المقدمة من قبل السلطات المصرية لتيسير كل الإجراءات اللازمة لدخول المشجعين الجزائريين إلى مصر لحضور مباريات البطولة، خاصةً المباراة النهائية.

وأعرب الرئيس عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيدًا بأداء الفريق الجزائري على مدار البطولة، فضلًا عن الروح الرياضية والحس الوطني الذي اتسم به.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، بالإضافة إلى الصعيد الأمني وتبادل المعلومات، لا سيما في ظل وجود العديد من التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بين الرئيسين بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، حيث أشاد الرئيس الجزائري بالقيادة المصرية الفاعلة لدفة العمل الإفريقي المشترك حاليًا، لا سيما فيما يتعلق بدفع أجندة تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي للقارة، من خلال التركيز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وكذلك إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية تحت الرئاسة المصرية للاتحاد، والتي من شأنها أن تؤدي إلى مضاعفة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، مثمنًا في هذا الصدد الدور المصري المؤثر داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، خاصةً في ضوء ثقلها التاريخي سياسيًا واقتصاديًا بالقارة.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تم التطرق إلى عدد من القضايا، خاصةً ليبيا، حيث تم الإعراب عن الارتياح حيال التنسيق القائم بين البلدين حول الملف الليبي في إطار الآلية الثلاثية التي تجمع وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وتونس، والتطلع لتكثيف التشاور وتبادل الرؤى فيما بين البلدين حول الأوضاع في ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تحقيق التهدئة وتسوية الأزمة سياسيًا بما يحفظ استقرار وأمن ليبيا وسلامة أراضيها، والعمل على وقف مختلف أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.

واستعرض الرئيس بن صالح تطورات الأوضاع الداخلية في الجزائر، مشيرًا إلى أن الأمور تسير في طريقها الصحيح وفقًا للمسلك الدستوري، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد الثقة الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق على التعامل مع التحديات الراهنة، وبدون التدخل في شئونه الداخلية من قبل أي أطراف خارجية، متمنيًا سيادته كل الأمن والاستقرار والازدهار للجزائر الشقيقة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة جديدة.. الزمالك يحصل على توقيع مدافع الإسماعيلي خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

إحباط هجوم انتحاري على ارتكاز أمني بشمال سيناء

منذ يوم

التفاصيل الكاملة لسُلفة المدارس للعاملين بشركات البترول

منذ حوالي 4 ساعات

صفقات الأهلى المبرمة حتى الآن فى سوق الانتقالات

ads

الصور

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

image description

تكريم طلاب الثانوية العامة

image description

نجوم الفن في عزاء الناقد يوسف رزق الله

ads

الأكثر قراءة

ننشر صورة الإرهابى منفذ محاولة استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

التفاصيل الكاملة لسُلفة المدارس للعاملين بشركات البترول

الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود

قرار جديد من "القضاء الإدارى" فى دعوى سحب نياشين "مرسى"

ستوديو

هل يكون "ولاد رزق 2" الحصان الرابح في منافسة الأضحى؟

فتاة تقع بطريقة مرعبة من حافلة (شاهد)

ما الشيء الذي حرمه الله على عباده وجعله لنفسه.. خالد الجندي يجيب

إياد نصار وإنجي المقدم بكواليس "حواديت الشانزليزيه".. صور

ads

رياضة

الجزائر بالزي الأبيض والسنغال بالأخضر في نهائي أمم أفريقيا

غدا.. منتخب مصر للشباب يواجه نظيره السويدي بمونديال اليد

رسميًا.. النيجيري أوبي ميكيل يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أتلتيكو مدريد: التعاقد مع المدافع هيرموسو من إسبانيول

الرئيس نيوز

محلية النواب في زيارة لمطروح لبحث إشكاليات تقنين الأراضي

فرنسي من أصل مصري يعيد صياغة خريطة الألعاب الإلكترونية في العالم

تعرف إلى ذلك الطائر القبيح الذي تتفرغ ملكة انجلترا لاصطياده خلال العطلة

ترامب وباراك وثالثهم الأمير أندرو.. ملياردير أمريكي "محبوس" يلوث سمعة كبار الساسة

منوعات

خدعة بيولوجية تمنع فقدان الوزن

معاقبة إمبراطور المخدرات بالسجن مدى الحياة وغرامة 12 مليار دولار

إضرام النار المتعمد والإهمال وراء حرائق الغابات في اليونان

مطعم يحظر دخول اليابانيين

كشكول

لطلاب الإعدادية.. فتح باب الالتحاق بقسم البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية

اعتماد نتيجة الفرقتين الثانية والثالثة "دراسات" دمياط

انطلاق فعاليات ورش عمل التخطيط الاستراتيجي بـ"البلينا" التعليمية

المنوفية الأزهرية تطلق اللقاء التعريفى بمعاهد العلوم الإسلامية

إسلام سياسي

نكشف اسرار محاولات الإخوان المستمرة تشويه الشيخ علي جمعة

كواليس انتهاكات قنوات الإخوان الفضائية لقوانين العمل فى تركيا

الدعوة السلفية تُحرم البرامج الإلكترونية لتغير ملامح الوجه

إحصائية عراقية تكشف عدد الأطفال داعش الذين تسلمتهم لدولهم

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
فِطنة طائفية!
نرمين يسر
صلاح الدين اللاتينى
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا «2»
لواء. محسن الفحام
سفيرة مصرية فى الأجواء العالمية
المزيد

الثقافة

السبت.. المركز الثقافي المصري لدى موريتانيا يحيي ذكرى ثورة يوليو

دار الوثائق تصدر العدد الخامس عشر من مجلة الروزنامة

قصر السينما يعرض 8 أفلام حتى 31 يوليو

الليلة.. "الحرب التجارية الصينية الأمريكية" بـ الثقافى الصينى

صفحتنا ع الفيس بوك