تشيلسي سبباً رئيسياً في انتقال أوباميانج لآرسنال

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم السبت، أن نادي تشيلسي الإنجليزي كان سببًا رئيسيًا في انتقال المهاجم الجابوني بيبر إيميريك أوباميانج إلى نادي آرسنال من بوروسيا دورتموند الألماني، في يناير من عام 2018.



وانضم الدولي الجابوني بيبر إيميريك أوباميانج الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، إلى نادي آرسنال الإنجليزي في يناير من عام 2018 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 55 مليون جنيه إسترليني.



ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن نادي تشيلسي ساعد جاره نادي آرسنال بشكل كبير على حسم التعاقد مع بيبر إيميريك أوباميانج، وذلك بعد السماح للاعبه البلجيكي، ميشي باتشواي، بالانتقال إلى نادي بوروسيا دورتموند الذي وافق حينها على بيع المهاجم الجابوني.



وأشارت إلى أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني سمح للمهاجم الجابوني أوباميانج بالانتقال إلى نادي آرسنال الإنجليزي، بعد تعاقده مع ميشي باتشواي من نادي تشيلسي ليحل محله في خط هجوم الفريق.



وذكرت أن نادي تشيلسي الإنجليزي استفاد بشكل كبير أيضًا من هذه الصفقة، حيث نجح في التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو من نادي آرسنال.