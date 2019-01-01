تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يومًا في قضية الرشوة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الإسكندرية تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بطلب وتلقي رشاوى، مع استمرار حبس المتهم بمكان محبسه بمحافظة القاهرة.



وكانت نيابة أمن الدولة، قد أمرت بحبس النائب صلاح عيسى 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.



وتعود أحداث القضية حين ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على النائب لاتهامة باستغلال نفوذه كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات "مقابر" لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه.