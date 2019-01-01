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عالم

وزير خارجية الصين يدعو لتعزيز التعاون مع دول وسط وشرق أوروبا

السبت 13/يوليه/2019 - 08:02 ص
وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانغ يي هنا
وكالات
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قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي هنا يوم السبت إن الصين ترغب في العمل مع دول وسط وشرق أوروبا لجعل التعاون بينهما نموذجا للتعاون الإقليمي الذي يدعم التعاون القائم على الفوز المشترك، ويحمي التعددية، ويتصدى للتحديات المشتركة.

صرح بذلك وانغ خلال لقائه الصحافة عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو.

وقال وانغ إن الصين ودول وسط وشرق أوروبا أقامتا منصة تعاون شاملة ومتعددة المستويات وواسعة النطاق وحققتا تنمية سريعة وشاملة لأن تعاونهما يلبي احتياجاتهما التنموية ويرتكز على المساواة والانفتاح والنهج البراغماتي والابتكار والنتائج القائمة على الفوز المشترك، وهذا فتح بدوره قناة جديدة للتعاون بين الصين وأوروبا على نحو يصب في صالح تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة لأوروبا ويحظى بدعم الدول الأوروبية.

وباعتبارها الدولة المضيفة لاجتماع قادة الصين ودول وسط وشرق أوروبا في العام المقبل، ترغب الصين في اغتنام هذه الفرصة للعمل مع الأصدقاء من دول وسط وشرق أوروبا لتعزيز وتطوير التعاون بينهما، وإضافة محتوى جديد وفتح آفاق جديدة له، حسبما ذكر وزير الخارجية الصيني.

ومن جانبه، ذكر زيجارتو أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بالتعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا وتؤمن بأن منصة التعاون تخدم المصالح المشترك للصين والمجر وكذا مصالح دول وسط وشرق أوروبا والبلدان الأوروبية الأخرى.

ودحض المزاعم القائلة بأن التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا يقسم أوروبا، مؤكدا أن أي دولة لها الحق في إجراء تعاون ودي يقوم على المنفعة المتبادلة مع البلدان الأخرى على أساس مصالحها الوطنية والإقليمية، وإن إرادة دول وسط وشرق أوروبا في التعاون مع الصين يجب أن تحترم.

وقال إن المجر مستعدة لمواصلة المشاركة بنشاط في التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا ولعب دور بناء فيه.
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