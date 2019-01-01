الصين تشدد على إنهاء الخدمات العسكرية مدفوعة الأجر

حث نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنج، على بذل جهود مستمرة لدعم الحملة الرامية إلى إنهاء جميع الخدمات مدفوعة الأجر التي تقدمها القوات المسلحة.



وأوضح "تشنج"، وهو أيضًا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أنه بعد 3 سنوات من العمل الجاد، تم إنجاز مهمة الحملة بشكل أساسي، وأن هدف عدم انخراط الجيش في أنشطة تجارية قد تحقق بشكل أساسي.



وحث "تشنج" على تعزيز التنسيق بين الدوائر العسكرية والمدنية في مرحلة المتابعة، مشددًا على أنه يجب المضي قدمًا في الحملة بالتوافق مع القانون واللوائح المعنية.



كما حث نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خلال اجتماع عُقد بشأن الحملة، على بذل الجهود لتحسين استغلال الأصول والموارد التي سُلمت من قبل الجيش على نحو مكثف واحترافي وموجه للسوق، داعيًا إلى تعزيز دعم تنظيمي وتقني أفضل وكذا تعليمي من أجل تسوية الخلافات والحفاظ على استقرار القوات المسلحة والمجتمع على نحو فعال.