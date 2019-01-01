الخميس 11 يوليه 2019 الموافق 08 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

تقارير ومتابعات

فى ذكرى وفاته.. نبذة عن حياة الشيخ محمد عبده

الخميس 11/يوليه/2019 - 04:20 م
الشيخ محمد عبده
الشيخ محمد عبده
محمد حيدر
طباعة
تحل،اليوم، ذكري وفاة العالم الفقية الشيخ محمد عبده، الذي ولد في عام 1849 بقرية محلة نصر بمركز شبراخيت في محافظة البحيرة.

بدأ الشيخ مسيرته التعليمية في مدينة طنطا بمسجد السيد أحمد البدوي، وفي عام 1866 التحق بجامع الأزهر، وفي سنة 1877 حصل علي الشهادة العالمية وعين مدرسا عام 1879.

وفيما يخص انضمامه للعمل السياسي، كان الشيخ كان أحد المشاركين في ثورة عرابي ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن والنفي إلى لبنان لمدة ثلاث سنوات.

كان الشيخ محمد عبده تلميذا لجمال الدين الأفغاني الذي تعلم منه الكثير عندما كان في لبنان أرسل جمال له دعوة للحضور إلي باريس 1884، وقام بتأسيس صحيفة العروة الوثقي ولم تستمر الإقامة في فرنسا سوي سنة واحدة، ثم عاد إلي لبنان لتأسيس جمعية سرية باسم العروة الوثقي.

قام تلاميذ سعد زغلول ونازلي فاضل بالتوسط عند الخديوي توفيق حتي يأمر بالعفو عن الشيخ ليعود إلي مصر مرة أخري، فوافق بشرط أن لايعمل في السياسة وقبل محمد عبده فاصدر العفو عنه.


عين الشيخ قاضيا في عام 1889 بمدينة بنها، ثم انتقل إلي لمحكمة الزقازيق، ومنها إلي محكمة عابدين بالقاهرة وتم ترقيته إلي درجة مستشار في محكمة الاستئناف عام 1891.

وفي عام 1890 عين عضوا في مجلس شوري القوانين، وفي عام 1889 تم تعيينه في منصب مفتي، وكان منصب الإفتاء يضاف لمن يشغل وظيفة مشيخة جامع الأزهر في السابق وبهذا المرسوم استقل منصب الإفتاء عن منصب مشيخة جامع الأزهر، وصار محمد عبده أول مفتي مستقل لمصر معين من قبل الخديوي "عباس حلمي" وعدد فتاوى الشيخ محمد عبده بلغ 944 فتوى استغرقت المجلد الثاني من سجلات مضبطة دار الإفتاء بأكمله وصفحاته 198، كما استغرقت 159 صفحة من صفحات المجلد الثالث

ومن أهم مؤلفاته رسالة التوحيد، تحقيق وشرح دلائل الإعجاز، أسرار البلاغة، الرد علي هانوتو الفرنسي، الإسلام والنصرانية بين العلم والمدينة، تقرير إصلاح المحكمة الشرعية، شرح نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب، العروة الوثقي مع معلمه جمال الدين الأفغاني.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 27 دقيقة

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة ببنغازي إلى 16 قتيلًا وجريحًا

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة: لا زيادة فى أسعار السجائر المحلية بسبب "الوقود"

منذ حوالي 8 ساعات

البترول: تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار

منذ يومين

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ads

الصور

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

ads

الأكثر قراءة

موهبة ويست بروميتش ينضم لبرشلونة

الحكومة: لا زيادة فى أسعار السجائر المحلية بسبب "الوقود"

«غش التفويلة».. محطات وقود تتلاعب في أسعار وكميات البنزين

"الوفد" يرفض تطبيق قانون "الإيجار القديم" على الأشخاص الطبيعية

ستوديو

حسن شحاتة: جاهز لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة

تشكيل كوت ديفوار أمام الجزائر بدور الثمانية بأمم إفريقيا

تشكيل منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار بدور الثمانية في "أمم إفريقيا"

الليلة.. أسامة كمال يكشف متى يحصل المواطنون على عقود تقنين الأراضي بمساء DMC

ads

رياضة

اتحاد الكرة يحتوي أزمة القيد المحلي

توتنهام ينضم لصراع الأندية اللندنية على ضم ألفيس

مانشستر سيتي يدعم محرز قبل مواجهة كوت ديفوار

آرسنال يُجهز صدمة للننى

الرئيس نيوز

"تضامن النواب" تنتهي من "الجمعيات الأهلية".. والعرض على الجلسة العامة الأحد

الأربعاء.. "حريات الصحفيين" تنظم معرضًا للكاريكاتير حول حرية الصحافة

"الشركة القابضة" تعلن عن قبول دفعة جديدة بـ"فصول الكهرباء"

السودان: هل يقترب الخبير الاقتصادي "حمدوك" من رئاسة الوزراء

منوعات

وفاة فرنسى مصاب بالشلل الرباعى تنفيذًا لحكم قضائى

الصين تجلي 80 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والسيول

ناهد السيد تكتب.. مين اللى ما يحبش فاطمة؟

مجلس المجتمعات المسلمة ومعهد الاستشراق يبحثان سبل التعاون العلمي والثقافي

كشكول

تعرف على موعد امتحانات الشفهى لطلاب الدراسات العليا بالأزهر

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان كلية الدراسات العليا بمدينة نصر

239 طالب حصلوا على الدرجات النهائية في الجيولوجيا بالعينة العشوائية

"شوقي" يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الجيولوجيا بنسبة نجاح 91.9%.

إسلام سياسي

الحقوقي يفضح مزاعم الإخوان الهاربين في تركيا حول شخصية أردوغان

أيمن الظواهري يحرض ضد القوات الهندية في كشمير

قنوات الإخوان تعرض دورات تدريبية لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ألمانيا ترفض المشاركة في الحرب البرية على داعش بسوريا

مقالات الرأي
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
جلال حمام
بلغت إفريقيا المُراد.. والتحديات ما زالت جِسامًا
صفوت البياضي
الديك الفرنسى أمام القضاء
أحمد بهاء الدين شعبان
جدل الدين والحرية 1
المزيد
ads

الثقافة

عروض سينما وأنشطة متنوعة بثقافة المنيا الجديدة

مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب الترشح لجوائزها الثقافية لعام 2019

"ثقافة الشرقية" تحتفل باليوم العالمي للسكان

دار الكتب والوثائق القومية تستقبل وفدًا من المالية الكويتية

صفحتنا ع الفيس بوك