الاستعلام عن 6 مصابين بمشاجرة في البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، الخميس، الاستعلام عن حالة المصابين في مشاجرة بين الأهالي وآخرين في الشوارع، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.



تلقى قسم شرطة البساتين إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الأهالي بأحد الشوارع وتجار مخدرات وأصيب 6 من الأهالي.



وألقى القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.