رئيس مصر للطيران عضوا بلجنة الرئاسة بالاتحاد الدولي للنقل الجوي

فازت مصر بعضوية لجنة الرئاسة التابعة لمجلس المحافظين بالاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا"، حيث انتخب أعضاء مجلس المحافظين الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عضوا بلجنة الرئاسة بـ"الآياتا" لأول مرة لمدة ثلاث سنوات حتى 2022.



وذكرت وزارة الطيران المدني- في بيان اليوم الخميس- أن الوزير يونس المصري، هنأ بهذه المناسبة، الطيار أحمد عادل؛ لاختياره لهذه العضوية، وهو ما يعد إنجازا دوليا لمصر في مجال النقل الجوي، نظرًا للدور الريادي الذي تقوم به مصر للطيران في منطقه الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أنها تعد المرة الأولى في تاريخ مصر للطيران التي يتم انتخاب أحد رؤسائها لهذه العضوية، خاصة بعد انضمام لجنة السياسات والاستراتيجيات للجنة الرئاسة بـ (الآياتا).



كان الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، حصل على عضوية مجلس المحافظين بـ"الآياتا" في يونيو الماضي، بعد الموافقة بالاجماع على انتخابه لهذه العضوية، والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات.



وعقب فوزه بهذه العضوية من ضمن العشرة أعضاء القائمين بأعمال هذه اللجنة المهمة بـ"الآياتا"، أعرب الطيار أحمد عادل رئيس شركة مصر للطيران عن سعادته لاختياره عضوا بها، وهو ما يعد إضافة جديدة لرصيد الشركة الوطنية، وإنجازًا دوليًا تم تحقيقه لقطاع الطيران المدني المصري.



وأوضح عادل، أنه من مهام ومسئوليات لجنة الرئاسة هي القيام بمراقبة أداء الاتحاد الدولي (الآياتا) وتقديم التوجيهات والتوصيات الإدارية للرئيس التنفيذي للاتحاد، وكذلك للمجالس الاستشارية التابعة للاتحاد فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لسياسات صناعة النقل الجوي ومراقبة الآداء المالي للاتحاد بشكل عام، وتقديم كل التوصيات والمقترحات لمجلس المحافظين لاعتمادها ليتم تطبيقها من قبل (الآياتا).



في السياق ذاته، من المقرر أن ينعقد الاجتماع الأول للجنة في شهر سبتمبر المقبل في مدينة ميونيخ بألمانيا.



يذكر أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا" يضم في عضويته أكثر من 290 عضوا من شركات الطيران من إجمالي 120 دولة، والتي تتحكم في نحو 82% من حركة النقل الجوي على مستوى العالم متمثلة في كبرى شركات الطيران والشحن الجوي.