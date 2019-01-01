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رياضة

كوبر يهاجم أجيرى بسبب خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:32 ص
جريدة الدستور
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أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لأوزبكستان أنه مصدوم بسبب خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال هيكتور كوبر أثتاء استضافته ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "نشعر بالصدمة بما حدث مع منتخب مصر، وهذا كان غير متوقع".

وأضاف: "مصر حققت المكسب في الثلاثة مباريات، لكنها لم تكن جيدة وكان ينقصها الكثير من الأشياء، وكنت أتمنى أن يتطور أداء المنتخب حتى لو بنسبة 15% لأن الفريق كان غير متلاحم".

وواصل المدرب الأرجنتيني: "منتخب مصر كان يهاجم بشكل قوي وعنيف ولكن الكرة كانت أكبر منه خاصةً عندما لعب أمام جنوب إفريقيا، وسط الملعب لم يكن على المستوى المطلوب، الخروج من البطولة شىء مؤلم، أغلبية الجماهير كانت تريد أن يصل منتخب مصر للنهائي".

وأضاف: "لن أشير بشكل أساسي إلى أن المدرب هو المسئول عن خروج مصر من اأمم الافريقية، ولكنه هو الذي يحدد الأهداف والخطوات، ويكسب المباريات لكي يصل لما خطط له".

وأردف المدير الفني لمنتخب مصر السابق: "لن ألقي اللوم على المدرب، ولكن المدرب هو المسئول الأول والأساسي عن تحديد الأهداف، ولو كنت أنا مدرب منتخب مصر في هذا الوقت لتحملت المسئولية كاملة".

وتابع كوبر: "المدرب ليس هو الوحيد المسئول عن الهزيمة وهي مجموعة من العوامل، كنت سأقدم استقالتي عقب نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون، وبعد تحقيق الانتصار في أي مباراة لم يكن الناس سعيداء بالاداء حتى لو حققت النتائج المطلوبة".

وعن المدرب الأنسب لمنتخب مصر في الفترة المقبلة تحدث: "ليس لدي أي فكرة إذا كان الأفضل هو المدرب الأجنبي أم المصري، هذا الموضوع يطول الحديث فيه، ولكن ماذا تريد مصر؟ انطلاقًا من هنا نحدد جنسية المدرب".

ورحب في نهاية حديثه بتولي تدريب منتخب الأرجنتين قائلًا: "لقد كبر سني على هذا، ولكني لم أغلق الباب على هذه الاحتمالية وأعتقد أن المدرب سيستمر لمدة تعاقده، ولا أعتقد أن التعامل مع ليونيل ميسي صعب".

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