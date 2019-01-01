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رياضة

الكشف عن موعد انضمام دي ليخت إلى يوفنتوس

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 10:35 م
جريدة الدستور
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اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي، من حسم صفقة التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من فريق أياكس أمستردام، ليكون ثالث الصفقات الدفاعية هذا الصيف.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، أن يوفنتوس اتفق مع أياكس على تفاصيل التعاقد مع اللاعب، ويبقى فقط تفاصيل صغيرة تتعلق بالمبلغ المالي حول الصفقة.

وتبقى فرصة يوفنتوس في التعاقد مع اللاعب الدولي الهولندي كبيرة، لاسيما بعد انسحاب برشلونة الاسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي من الصفقة.

ويتطلع يوفنتوس لحسم الصفقة قبل بدء المعسكر الإعدادي في شرق آسيا، وذلك من أجل انسجام اللاعب مع فريقه الجديد.

ويعتبر اللاعب الهولندي أحد أهم الصفقات الصيفية التي ينتظرها الجميع، بعدما قاد أياكس للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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