وزير الخارجية البريطاني يندد بالكلام "غير المحترم والخاطئ" لترامب

ندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في تغريدة الثلاثاء بما اعتبره كلاما "غير محترم وخاطئا" قاله الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المملكة المتحدة ورئيسة وزرائها تيريزا ماي.



وكتب ردا على الرئيس الأميركي أن "اصدقاء دونالد ترامب يتكلمون بصراحة وهذا ما سأفعله: هذه التعليقات عن رئيسة وزرائنا وبلادنا غير محترمة وخاطئة"، وذلك على خلفية ما أدلى به السفير البريطاني لدى واشنطن عن ترامب في مذكرات دبلوماسية تم تسريبها.



وكان ترامب وصف الثلاثاء السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش ب"الغبي جدا"، من دون أن يوفر تيريزا ماي، حيث قال بشأنها "لقد قلت لها كيف يمكنها ان تبرم مثل هذا الاتفاق (بشأن بريكست) لكنها قامت بذلك على طريقتها السخيفة. إنّها كارثة!".



وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين إنه لن يجري أي اتصال بعد اليوم مع السفير البريطاني الذي يمثل بلاده في واشنطن منذ يناير 2016.



واعتبر جيريمي هانت أن السفير البريطاني في واشنطن إنما كان يعبر عن رأيه الشخصي في المذكرات التي كان يرسلها الى المسؤولين في لندن، والتي تسربت الى الصحافة. وأضاف أن الدبلوماسيين الأميركيين "يعطون آراءهم الخاصة (...) والأمر سيان بالنسبة الى دبلوماسيينا".



وتابع هانت موجها كلامه إلى ترامب: "لقد قلت بأن التحالف بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة هو أكبر تحالف في التاريخ، وأنا أوافق على ذلك".



من جهته تجنب وزير الخارجية السابق بوريس جونسون والمرشح الأبرز لتسلم رئاسة الحكومة توجيه انتقادات الى الرئيس الأميركي.



وقال الثلاثاء: "أنا بنفسي قلت أمورا حساسة حول طريقة سير المفاوضات حول بريكست حتى الآن"، مشددا على أنه "من المهم جدا ان تكون لنا علاقة قوية مع حليفنا الاهم".



وكان السفير البريطاني كيم داروش وصف في مذكراته الرئيس الأميركي بأنه "غير كفء".