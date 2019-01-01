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تكنولوجيا

"إنستجرام" يحمي مستخدميه من التعليقات المسيئة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 08:20 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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أعلن القائمون على تطبيق "إنستجرام" عن إدخال ميزة جديدة عليه لحماية مستخدميه من التنمر والتعليقات المسيئة.

وتبعا للخبراء فإن الميزة المذكورة تعتمد على الذكاء الصناعي لمعاينة تعليقات المستخدمين أثناء كتابتها، وقبل تحميلها على "إنستجرام" ترسل إشعارا تنبيهيا للمستخدم في حال وجدت أن تعليقه يحتوي على كلمات مسيئة، وتحثه على التراجع عما بدر منه في تلك الكلمات.

وأوضح الخبراء في "إنستجرام" أنهم وخلال اختبار هذ الميزة قبل إطلاقها لاحظوا أنها تساعد فعلا على التقليل من الكلمات التي تسيء للمستخدمين أو تجرح مشاعرهم.

وفي تعليق على هذه الميزة قال مدير "إنستجرام"، آدم موسيري: "إن شركته مستعدة لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية مستخدميها من التنمر عبر الإنترنت، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض استخدام تطبيقها".

كما تشير التسريبات إلى أن "إنستجرام" تستعد لإطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدم فيها بتقييد أي تعليقات غير مرغوب فيها، ومنعها من الظهور على صفحته.

والأهم من ذلك هو أن المستخدم سيكون بإمكانه تقييد ظهور تعليقات شخص آخر على صفحته، أو إزالة تلك القيود دون أن يعلم ذلك الشخص بالأمر.

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