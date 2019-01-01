الرئيس الجزائري المؤقت ينهي مهام قنصل بلاده بمارسيليا

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، مهام القنصل العام للجزائر بمدينة مارسيليا الفرنسية، بوجمعة رويبح.



وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم: "أنهى اليوم الثلاثاء السيد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة مهام القنصل العام للجزائر بمرسيليا السيد بوجمعة رويبح".

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول أسباب إنهاء مهام القنصل الجزائري بمارسيليا.