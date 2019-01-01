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فن

هجوم على كاظم الساهر بعد إعلانه إحياء حفلين فى قطر

الأحد 07/يوليه/2019 - 10:28 ص
كاظم الساهر
كاظم الساهر
وكالات
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يحيي المطرب العراقى كاظم الساهر حفلين غنائيين في الدوحة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات 16 و17 أغسطس المقبل.

وتعرض المطرب العراقى لهجوم من متابعيه وجمهوره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى بعد إعلانه عن إقامة حفلين بدولة قطر، فالبعض قال له "والله كاظم ما يستاهل يروح هناك وما يحضر أحد".

وكانت آخر أعمال المطرب العراقى أغنية سينجل تحمل عنوان «حدثينى» من كلمات محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبى.
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