أحمد موسى قبل مواجهة الكاميرون: نقاتل لإهداء البطولة لروح كيشي

تحدث أحمد موسى نجم منتخب نيجيريا والنصر السعودي، عن ذكرياته بالبطولة التي حققها مع النسور في 2013 تحت قيادة الراحل ستيفن كيشي.



موسى أكد بأن ستيفن كيشي لعب دورًا مهمًا للغاية في الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2013 على بوركينا فاسو في النهائي.



وقال موسى في تصريحات لموقع الاتحاد الأفريقي: "لقد كانت مناسبة سعيدة عندما فزنا ببطولة 2013، لم يكن هناك أشرف أكبر من الفوز بشيء من أجل بلادك، الآن الأمر مماثل، بعدما غبنا عن آخر نسختين".



وغاب المنتخب النيجيري عن بطولتي 2015 و2017، وكانت الأخيرة بسبب تأهل مصر على حسابهم.



وأضاف موسى: "نريد الفوز باللقب من أجل أن نهديه لروح كيشي الراحل، لأنه كان بمثابة الأب لي، لم يكن سهلًا فقدان شخص مميز لي وذكرياته تركها تحفزني أكثر".



كيشي قاد نيجيريا للفوز على بوركينا فاسو في بطولة 2013 التي أقيمت في جنوب أفريقيا، وتوفى بعد ذلك بثلاث سنوات في 7 يونيو 2016.



وأكمل موسى: هناك العديد من الدروس التي تعلمتها من هذا الرجل، كشخص وكمدرب، وهذا ما يدفعني دائمًا للأمام، نحن نفتقده كثيرًا، وسيكون شرف لنا الفوز باللقب من أجله".



موسى واحدًا من ثلاثة لاعبين فقط ضمن تشكيل نيجيريا الحالي، تواجد في جيل 2013، والثنائي الآخر، جون أوبي ميكيل والمدافع كينيث أوميرو.



وأردف موسى: "لا نخشى أي فريق، نفكر في كل مباراة تلو الأخرى، ونركز على تقديم أفضل شيء، ليس هناك فريق سهل أو مفضل، نعرف أنه إذا أردنا الفوز، علينا أن نبذل قصارى جهدنا".



وستنطلق مواجهة نيجيريا والكاميرون في تمام السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب الإسكندرية، بثالث مواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا توتال 2019.



