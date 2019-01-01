توقيف شخص بعد طعن عدد من الأشخاص فى ولاية فيرجينيا الأمريكية

أوقفت الشرطة شخصًا بعد طعن عدد من الأشخاص في مركز للبلازما في مدينة بطرسبرج بولاية فيرجينيا شرقي الولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلامية.



وقال رئيس شرطة المدينة كينيث ميلر، في مؤتمر صحفي، إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به مجهول الهوية في مركز أوكتافارما بلازما بعد الهجوم دون أي حوادث.



ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، لم يتم إطلاق النار على المشتبه به، وتم العثور على " أداة قطع " في مكان الحادث.



وتم نقل 3 مصابين إلى مركز طبي في المنطقة الجنوبية بينهم واحد على الأقل في حالة حرجة، وفقًا للتقارير.



وذكرت التقارير، أن فريق التمريض كان يعمل في المركز فيما اختبأ الزبائن في المرحاض وقت الهجوم.



يذكر أن أوكتافارما بلازما هي شركة مقرها الولايات المتحدة تجمع البلازما لإنتاج أدوية منقذة للحياة للمرضى في جميع أنحاء العالم، وتدير أكثر من 80 مركزًا للتبرع في الولايات المتحدة وتوظف أكثر من 3500 شخص في جميع أنحاء البلاد، حسبما يظهر موقع الشركة على الإنترنت.