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مصر

45 سفينة بحمولات 3.3 مليون طن تعبر قناة السويس اليوم

الخميس 04/يوليه/2019 - 12:19 م
جريدة الدستور
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عبرت 45 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الخميس، بحمولات بلغت 3 ملايين و300 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس أن 25 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونًا و800 ألف طن أكبرها سفينة الحاويات الألمانية "سبيزيا" بحمولة بلغت 157 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 20 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و500 ألف طن أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية "إيفيزا" بحمولة بلغت 198 ألف طن.
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