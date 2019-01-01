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عالم

رئيس مجلس "الدوما" يؤكد ضرورة توفير"حق السيادة " للدول الإفريقية

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 03:06 م
جريدة الدستور
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أكد رئيس مجلس "الدوما "النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين أنه من غير المقبول ولادة جديدة للفكر الاستعماري الجديد، واستغلال الموارد الطبيعية في إفريقيا.

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن فولودين قوله، أمام مؤتمر "روسيا - إفريقيا " الذي يعقد على هامش المنتدى الدولي الذي عقده مجلس "الدوما " للتنمية البرلمانية في موسكو اليوم الأربعاء إنه يجب تعزيز الجهود، وعدم السماح بما أسماه "إعادة ولادة الاستعمار الجديد، والاستغلال المفترس للموارد في إفريقيا" مطالبا بضرورة توفير حماية حق السيادة للدول الأفريقية في بناء مستقبلها والذى عثد من أجلها المؤتمر ح- حسب قوله.

وأضاف أن إفريقيا تعد واحدة من أسرع المناطق نموًا في العالم، وأنه على الرغم من ظاهرة الأزمة العالمية، فإن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 3.5 ٪ و5 ٪ في القارة، وهي نسبة أعلى من المتوسط ​​العالمي.

وأشار إلى أن (موسكو ) مهتمة ببناء شراكة متبادلة المنفعة مع الدول الأفريقية لصالح رخاء الشعوب في كل من: روسيا وإفريقيا، منوها بأن هذا لا يتعلق فقط بالتعاون التقني العسكري وقمع الإرهاب وتوفير الأمن الإلكتروني، وأنه ضروري أيضًا لتعزيز تنمية صناعة الطاقة الكهربائية وبناء الآلات وتنفيذ تكنولوجيات المعلومات الحديثة وإنتاج الأسمدة.
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