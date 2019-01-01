نتنياهو يصل غلاف غزة لعقد اجتماعات مع رؤساء المستوطنات

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منذ قليل، إلى غلاف قطاع غزة المحاصر.



ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا مع رؤساء المستوطنات الموجودة في غلاف غزة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وتعد هذه الزيارة الأولى التي يجريها نتنياهو بعد تفاهمات التهدئة الأخيرة، التي تمت مع حركة حماس الفلسطينية، برعاية مصرية وأممية.



ويعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث التطورات الخاصة بالتهديد الإيراني، والأوضاع على حدود قطاع غزة المحاصر.



وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضي، عن إعادة إدخال الوقود عبر معبر "كرم أبوسالم" إلى محطة الكهرباء بالقطاع المحاصر، وكذلك توسيع مساحة الصيد في بحر غزة لمسافة 15 ميلا بحريا، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة، وفق ما جاء في بنود التهدئة التي تم التوصل إليها بعد جهود قوية من قبل مصر والأمم المتحدة.