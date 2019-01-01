تخوف أولياء الأمور بالإسكندرية من "الرياضة البحتة": صعبة

حالة من القلق والخوف تنتاب بعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة قسم "العلمي"، أثناء انتظار أبنائهم أمام لجان الامتحانات بالإسكندرية، عقب أداء مادة "الرياضة".



وتجمع الطلاب وأولياء الأمور، مجمع مدارس الدخيلة، قبل دخول أبنائهم لجان الامتحان، مؤكدين أن مادة الرياضة البحتة من المواد الصعبة في مذاكرتها وتحتاج إلى تركيز أكبر وفهم للقوانين.



كما تخوف أحد أولياء الأمور من المادة لأن الأسئلة تأتي غير مباشرة في متناول الطالب المتميز والتي تحتاج إلى وقت أكبر لفهمها وحلها.



ويؤدي في محافظة الإسكندرية حوالي 48 ألف طالب امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات.



وكان قد أعلن مصطفى العجمي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن تعليم الإسكندرية قد استعدت لامتحانات الثانوية العامة 2019 التي بدأت السبت، الموافق 8 من يونيو، من خلال 9 غرف عمليات منها غرفة مركزية بالمديرية و8 غرف بالإدارات التعليمية والتنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية والتنسيق من ناحية أخرى مع اللجنة الثلاثية، وشرح التعليمات، وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات.