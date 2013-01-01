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محافظات

مراجعات اللحظات الأخيرة تتصدر المشهد أمام لجان الثانوية العامة بالغربية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:56 ص
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزى جبر
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حرص معظم الطلاب بمحافظة الغربية، على المراجعة الأخيرة أمام لجان الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي، حيث يؤدي جميع الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والتي تنتهى عند الحادية عشر، ومن ثم إمتحان التربية القومية ويبدأ فى الحادية عشر والنصف وينتهى عند الواحدة ظهرًا.

وأكدت الطالبة مروة حسن، أن مراجعات اللحظات الأخيرة خاصة بالنسبة للمواد التخصصية من الأمور الهامة والتي يعتمد عليها الكثيرين، مشيرة غلى أنها اعتادت على هذه العادة وتعتبرها أهم أوقات المراجعة.

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، والتي انطلقت السبت 8 يونيو الجاري، وتستمر حتى الأربعاء 3 من يوليو المقبل، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية.
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