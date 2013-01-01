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محافظات

توافد الطلاب على لجان امتحانات الثانوية العامة بأسيوط

الإثنين 01/يوليه/2019 - 08:51 ص
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي :
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بدأ توافد طلاب الثانوية العامة بأسيوط التوافد على مقرات لجان الامتحانات لأداء امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

كانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، إذ جرى توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين، والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ وتلبية احتياجاتهم.

وأكد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انتظام العمل بجميع لجان المحافظة والبالغ عددها 79 لجنة من بينهم لجان المتفوقين والمكفوفين والسجن وان اللجان تستقبل 27804 طالب وطالبة لأداء امتحان الثانوية العامة.

وأضاف وكيل الوزارة إنه تم توقيع بروتوكول مع المديرية ومديرية أمن أسيوط، لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات، وآخر مع مديرية الصحة، لتوفير الرعاية الطبية داخل لجان الامتحانات سواء للطلاب أو المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات، وكذلك سيارات الإسعاف داخل مقر تقدير الدرجات والاستراحات بالإضافة إلى تزويد اللجان بالمراوح وعمل صيانة للإضاءة لتفعيلها وصيدلية إسعاف أولية وطبيب لكل مدرسة أو زائرة صحية.
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