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رياضة

مدافع المنتخب المغربي: شخصيتنا الحقيقية ظهرت أمام كوت ديفوار

السبت 29/يونيو/2019 - 03:02 م
جريدة الدستور
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وصف رومان سايس مدافع المنتخب المغربي زملاءه داخل كتيبة الأسود بالمقاتلين، مشيرًا إلى أنهم أظهروا شخصيتهم الحقيقية أمام كوت ديفوار، بعد فترة الشك التي رافقتهم في الوديات التي سبقت الكان وأمام ناميبيا في الجولة الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا 2019.

وقدّم المغرب أداءً مقنعًا أمام كوت ديفوار وحقق الفوز (1-0)، أمس الجمعة على ملعب السلام، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة الأفريقية.

وقال سايس في تصريحات تلفزيونية: "أحيانا تكون هناك أشياء أهم من الانتصار، هي الشخصية وردة الفعل وكذلك الثقة التي كان الجميع بحاجة إليها لاسيما أمام منافس بحجم كوت ديفوار".

وأضاف: "سيطرنا على اللقاء، وكنا الطرف الأقوى بكل الأرقام، وهو ما يعزز ثقة الجماهير في قدرات هذه المجموعة لتحقق إنجاز كبير خلال هذه المشاركة".

وتابع سايس "وقعنا على انطلاقة مثالية بتحقيق انتصارين على التوالي، أعتقد أنه منذ فترة لم يحدث هذا الأمر، نحن نسير بالاتجاه الصحيح وأنا واثق من أننا سنكون أفضل بتوالي المباريات".

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