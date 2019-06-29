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محافظات

أولياء الأمور يودعون الطلاب بالعصائر والمياه المعدنية بدمياط

السبت 29/يونيو/2019 - 09:04 ص
أولياء الأمور
أولياء الأمور
حسام فهمي
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حرص أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بدمياط، على التواجد أمام اللجان مع انطلاق امتحانات الجيولوجيا والتفاضل والتكامل.

كما حرص أولياء الأمور على شراء المياه المعدنية والعصائر للطلبة، حيث تشهد المحافظة موجة من الطقس الحار.

ومن جانبه أكد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن غرفة العمليات بالمديرية على تواصل لحظة بلحظة بغرفة عمليات المحافظة وعمليات الوزارة، مؤكدا عمليات التربية والتعليم، لم ترصد أية شكاوى أثناء سير امتحانات اليوم.

وقال وكيل الوزارة إنه طالب رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلاب، وتوفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، مشيرًا إلى أن الطلاب أمانة وأن الجميع مسئول عنها، ويجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة في زمن الامتحان، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو اكتشاف الخطأ ومعالجته فورا دون تعقيد على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة.

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