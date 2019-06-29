بدء امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل بمدارس شبرا

تم منذ قليل إغلاق باب مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمنطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة في تمام الساعة الـ 9 صباحا بعدما انتهى طلاب الثانوية العامة دفعة 2019 من الدخول إلى اللجان لأداء امتحاناتهم.



ومن المقرر أن يخضع طلاب شعبة علمي علوم لأداء امتحان "الجيولوجيا والعلوم البيئية" الذي سيستغرق 3 ساعات حيث تبدأ اللجان في تمام الـ 9 صباحا وينتهي في الـ 12 ظهرا، بينما يخضع طلاب شعبة علمي رياضة لأداء امتحان في مادة "الرياضية البحتة (التفاضل والتكامل )" الذي سيستغرق ساعتين بحيث يكون خروجهم من اللجان في تمام الساعة 11 صباحا، أما عن الشعبة الأدبية فمن المقرر أن يخضع طلابها لأداء مادة الاجتماع وعلم نفس والذي سيستغرق 3 ساعات.