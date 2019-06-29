بدء توافد الطلاب على لجان الامتحانات بالغربية

بدأ منذ قليل، توافد طلاب الثانوية العامة، على لجان الامتحانات بمحافظة الغربية، وذلك لأداء الامتحانات



ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان داخل 104 لجان على مستوى محافظة الغربية، ويبدأ الطلاب الامتحان في تمام الساعة 9 صباحًا ويؤدى الامتحان 34 ألفا و532 طالبا وطالبة.



ومن جانبه وجه محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعا بمراوح مطابقة للكود التأميني للطلبة.



ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات وتلقي كافة الشكاوى والسلبيات للتغلب عليها.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.