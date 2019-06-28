القبض على المتهمين بدهس رجل وزوجته بكفر طهرمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بمساعدة الأهالي من ضبط عاطلين دهسا رجل وزوجته أثناء استقلالهما سيارة ملاكي بمنطقة كفر طهرمس.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين بدهس رجل وزوجته بمنطقة كفر طهرمس، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين أنه أثناء سير المتهمين في حالة سكر، قاما بدهس رجل وزوجته أثناء مرورهما الطريق، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.