تباين في آراء طلاب الثانوي العامة بأسوان حول امتحان الكيمياء

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة أسوان الثانوية للبنات، حول امتحان مادة الكيمياء، حيث يرى البعض أن الاسئلة واضحة وفى مستوى بسيط، بينما يرى البعض الآخر أن هناك بعض الجزئيات الصعبة بها.



وقالت إحدى الطالبات لـ"الدستور" إن امتحان اليكيماء بسيط ومن داخل المنهج، إلا أنها واجهت صعوبة فى حل بعض الجزئيات، وأن الامتحان فى مستوى الطالب فوق المتوسط.



بينما قالت طالبة، إن الامتحان في مستوى بسيط، وجميع الأسئلة واضحة ومن كتاب الوزارة، ولم يواجه به أى صعوبات.



ويؤدى امتحانات الثانوية العامة، 7640 طالبا وطالبة بمحافظة أسوان، حيث أنه تم توزيعهم على 27 لجنة أمتحانية على مستوى المحافظة، ومن المقرر أن تستمر حتى 3 يوليو المقبل.



واللجان موزعة كالتالى: 7 بمركز أسوان، ولجنتان بمركز دراو، و5 لجان بمركز كوم أمبو، بالإضافة إلى 4 لجان بمركز نصر النوبة، و9 لجان بمركز إدفو.