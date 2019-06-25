قريبا.. طرح الأفيش الرسمي لـ"الفيل الأزرق 2"

تستعد شركة "سينرجى فيلمز" لطرح الأفيش الرسمي الجماعي لفيلم "الفيل الأزرق2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى موسم عيد الأضحى المقبل.



وطرحت الشركة الأيام الماضية مجموعة من الأفيشات المنفردة لأربعة أبطال وهم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصار، وظهر نجوم العمل في الأفيشات مقلوبة، نظرا لأدوارهم المميزة فى أحداث الفيلم.



يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".