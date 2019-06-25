منى مجدي: الإعلام المصري قادر على المنافسة ولكنه بحاجة للدعم والاستثمار فيه

قالت الدكتورة منى مجدي، المشرف على تدريب الطلاب بقسم إذاعة وتلفزيون بكلية الإعلام، إن البلد تواجه تحديات سياسية واقتصادية، والإعلام في مصر يتأثر أيضًا بتلك التحديات.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الدولة إمكانياتها الاقتصادية محدودة، والإعلام الحكومي بحاجة للدعم لتحقيق المنافسة، متابعة: "لابد من الاستثمار في الإعلام"، لأن الإعلام المصري قادر على المنافسة على مستوى العالم ككل.

وأكدت "منى"، أن الجيل الحالي قادر على التواصل والانفتاح على العالم، وهذا أجبر الأساتذة في كلية الإعلام على مواكبة التطور، مشيرة إلى أن كلية الإعلام قادرة على مواكبة التحديات، وعلى المستوى القريب ستكون هناك إنجازات.