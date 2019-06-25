الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

منى مجدي: الإعلام المصري قادر على المنافسة ولكنه بحاجة للدعم والاستثمار فيه

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:20 م
الدكتورة منى مجدي
الدكتورة منى مجدي
أحمد عبد العزيز
طباعة

قالت الدكتورة منى مجدي، المشرف على تدريب الطلاب بقسم إذاعة وتلفزيون بكلية الإعلام، إن البلد تواجه تحديات سياسية واقتصادية، والإعلام في مصر يتأثر أيضًا بتلك التحديات.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الدولة إمكانياتها الاقتصادية محدودة، والإعلام الحكومي بحاجة للدعم لتحقيق المنافسة، متابعة: "لابد من الاستثمار في الإعلام"، لأن الإعلام المصري قادر على المنافسة على مستوى العالم ككل.

وأكدت "منى"، أن الجيل الحالي قادر على التواصل والانفتاح على العالم، وهذا أجبر الأساتذة في كلية الإعلام على مواكبة التطور، مشيرة إلى أن كلية الإعلام قادرة على مواكبة التحديات، وعلى المستوى القريب ستكون هناك إنجازات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

أبرزهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى.. قائمة أسماء المتورطين فى "خطة الأمل" الإخوانية

منذ ساعتين

"اليسار يسقط مجددا".. القصة الكاملة لخلية "خطة أمل" لاستهداف الدولة في 30 يونيو

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على الكيانات الاقتصادية الإخوانية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

ads

الصور

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

الأكثر قراءة

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

نيابة أمن الدولة تقرر حبس المتهمين فى "تحالف الأمل" 15 يومًا

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

كارثة في الأذان الموحد.. إذاعة الفجر بدلا من العشاء

الكابتن

مدافع غانا يتلقى أول بطاقة حمراء في أمم أفريقيا 2019

الأهلي يرفض الاستسلام ويجهز عرضاً جديداً لضم رمضان صبحي

بالفيديو.. جوردان آيو يتلاعب بمدافع بنين ويسجل ثاني أهداف غانا

بالاك يقترب من العودة إلى تشيلسي

الأخوان "أيو" ينهيان الشوط الأول بتقدم غانا على بنين بهدفين مقابل هدف

رياضة

"أبوريدة" يعين المحمدي "مخبر" لمواجهة التحرش داخل المنتخب

مدرب نيجيريا يجتمع بلاعبيه لحل أزمة مكافآت الفوز على بوروندي

أول تعليق من جوميز بعد رحيله عن برشلونة

ليفربول رفض التعاقد مع يورنتي قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

منوعات

كيف تمنع الشركات من استغلال بياناتك؟

كندي يحطم رقمًا قياسيًا لأطول فترة يمضيها في الفضاء

قائمة بأفضل 5 سيارات في السعودية والأكثر مبيعًا

كيف تتحكم درجات الحرارة في أحلامنا؟

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
إن مشهد عشرات الآلاف من الشباب والشابات الذين ذهبوا طواعية وبحماس لحضور حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، له مغزًى كبير لافت للنظر وتوقفت أنا عنده طويلًا.. كما أن مشهد هؤلاء الشباب والشابات وغيرهم ...
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد

الصحة

"القهوة" الحل السحرى للقضاء على السمنة

بكتيريا تصيب العين قد تسبب العمى

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

ads

صفحتنا ع الفيس بوك