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القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
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الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:07 م
15 صورة ترصد كواليس مران المنتخب استعدادًا للكونغو
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تصوير : احمد حسن
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