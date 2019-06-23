15 طالبا بلجنة المكفوفين أدوا امتحان التاريخ في الورقة الثانية بالمنيا

أكد الدكتور علي عبد السلام مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، وعضو غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أن طلاب الثانوية العامة المكفوفين أدوا اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة في مادة التاريخ ورقة ثانية.



وشهدت اللجنة ومقرها مدرسة النور للمكفوفين بمجمع مدارس كفر المنصورة بمدينة المنيا، أداء 15 طالبا وطالبة الامتحان، وسط جو سيطر عليه الهدوء التام، وتم توزيع الأوراق في مواعيدها وانتظم المراقبين والملاحظين داخل اللجنة.



وأضاف "عبد السلام" أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أية شكاوى بخصوص صعوبة وطول أسئلة التاريخ، مشيرا إلى أن هناك حالة تغيب واحدة لطالب عن أداء امتحان اليوم.