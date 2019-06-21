مدافع إنتر ميلان يسخر من يوفنتوس

سخر السلوفيني ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، من الغريم التقليدي نادي يوفنتوس، خلال قضائه فترة الإجازة في دولة الإمارات.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن سكرينيار ظهر في مقطع فيديو وهو يسخر من فشل يوفنتوس في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على مدار السنوات الأخيرة.

ولم ينجح يوفنتوس في التتويج بلقب دوري الأبطال منذ عام 1996، بالرغم من وصوله إلى المباراة النهائية مرتين في آخر 4 أعوام، إلا أنه خسرهما أمام برشلونة في 2015، وريال مدريد في 2017.

وأضافت أن سكرينيار ظهر وهو يقول "مثل بطولة دوري أبطال أوروبا التي لا تفوز بها أبدًا"، في نوع من السخرية من اللعنة التي تحل بالبيانكونيري.

يشار إلى أن سكرينيار تأهل برفقة النيراتزوري، إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما احتل المركز الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو خلال الموسم المنصرم.

