السعودية: لا حوار مع النظام القطرى ما لم يغير سلوكه

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة لن تقيم حوارا مع النظام القطرى ما لم يغير سلوكه، مضيفا "العلاقات مع قطر الآن كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام".



وطالب الجبير، في تصريحات له اليوم الخميس، النظام القطرى بوقف دعم الجماعات المتطرفة والتدخل في شؤون الدول الأخرى، قائلا: « فاض الكيل من قطر وعليها أن تغير سلوكها إذا أرادت أن نعمل معًا».



وأوضح الجبير، أن أمن دول مجلس التعاون الخليجى لم يتأثر بالمقاطعة، مشددا على ضرورة توقف قطر عن التحريض الإعلامى ضد دول الخليج.



واكن دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب «السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر» أعلنت في يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها للإرهاب، وهو ما تتنصل من الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.