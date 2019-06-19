أبوظبي تبدأ إجراءات ترخيص 17 كنيسة ومعبدين للهندوس والسيخ

بدأت إمارة أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات ترخيص 19 دار عبادة قائمة بها، تضم 17 كنيسة تتبع الطوائف المسيحية المختلفة، ومعبدين للهندوس والسيخ.



وقالت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، وهي الجهة المنظمة لدور العبادة في الإمارة، إنها اجتمعت مع رجال الدين وممثلي الطوائف المختلفة؛ للوقوف على المطالب والتحديات التي تواجههم، وجاء في مقدمتها عدم وجود ترخيص لدور العبادة القائمة، وعدم تمتع هذه الدور بالشخصية الاعتبارية.



قال المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية، سلطان الظاهري في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء: "تعمل الدائرة على تيسير متطلبات ترخيص دور العبادة وتنظيم آلياتها، بما يسهم في خدمة كل الديانات والطوائف، وبما يعزز مكانة الدولة كواحة سلام وتسامح".



وأكد الظاهري أن "تنظيم دور العبادة يُعد خطوة حكومية فاعلة، لضمان حصول كل رعايا الديانات الأخرى على حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وتلبية احتياجاتهم الدينية، وبما يتوافق مع العادات والتقاليد والنظم والقوانين المعمول بها في الدولة".



وأضاف الظاهري: "الدائرة هدفها توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة، خاصة أن دولة الإمارات بها أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم، ونحرص على أن يشعر الجميع بأنهم جزء من نسيج هذا المجتمع وأن الدولة تقدرهم عبر توفير إمكانية ممارستهم لشعائرهم الدينية".