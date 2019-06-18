التمثيل التجاري يدعو الشركات الإستونية للتوسع الاستثماري في مصر

دعا رئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر، الشركات الإستونية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ لضخ استثماراتهم في السوق المصري والاستفادة من مناخ الأعمال الجاذب للاستثمار.



جاء ذلك خلال لقائه مدير عام غرف التجارة والصناعة "مات بالتس"، ونائب مدير تطوير الأعمال الدولية في هيئة الاستثمار الإستونية "توماس ميلتساس"، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الإستونية والنائب بالبرلمان الإستوني "اركي سافيسار"، حسبما ذكر جهاز التمثيل التجاري في بيان اليوم الثلاثاء.



وقال عنتر خلال الاجتماعات إن مصر تتابع باهتمام التقدم التكنولوجي لإستونيا وتقدم مؤشراتها الاقتصادية، حيث أن مصر تتمتع بأفضليات تجارية مع أكثر من 68 دولة حول العالم من خلال اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع دول القارة الأفريقية والدول العربية، منوهًا بأن هذه الاتفاقيات توفر سوقًا كبيرًا أمام الشركات الإستونية؛ لتصريف منتجاتها.



وفي السياق ذاته، عقد رئيس جهاز التمثيل التجاري لقاءَ مع وزير الاقتصاد الإستوني "تافي آس" ونائبه "فيلجر لوب"، داعيًا إياهم لزيارة مصر؛ للتعرف عن كثب على التطورات الاقتصادية الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016.



وأكد عنتر أن الإصلاح الاقتصادي في مصر بدأ يحقق النتائج المرجوة منه بشهادة كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.



وأوضح الجهاز أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الحكومتين بتكثيف التعاون خاصة في مجالات الحوكمة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات وتقنيات النقل والشحن البحري والخدمات اللوجستية.